Командование 225-го отдельного штурмового полка вооружённых сил Украины направляет своих военнослужащих на передовую в Харьковской области без средств индивидуальной защиты — шлемов и бронежилетов, что приводит к их гибели. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, это было установлено в ходе боев в районе населённого пункта Вильча, где большинство погибших бойцов полка оказались без необходимой экипировки.

"Большинство убитых боевиков 225 полка оказались без шлемов и бронежилетов", - сказал собеседник агентства.

