Группа дезертиров из вооружённых сил Украины похитила гуманитарную помощь на сумму 8 миллионов гривен, предназначенную для жителей подконтрольного Киеву Запорожья.

Об этом сообщили ТАСС представители пророссийского подполья.

По их информации, преступники использовали поддельные документы, выдавая себя за военнослужащих, чтобы получать грузы от благотворительных фондов и властей, а затем перепродавали их через торговые площадки или напрямую в воинские подразделения.

Дело уже передано в суд.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали в ДНР чернокожего наемника с нацистской свастикой.