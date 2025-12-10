Марочко: войска РФ почти полностью контролируют Лиман и Вильчу

Населенные пункты Лиман и Вильча Харьковской области практически полностью контролируются российскими военными. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что за последнее время бойцы Вооруженных сил РФ значительно продвинулись в направлении южнее Волчанска. Так, в лесном массиве к западу от Лимана продвижение за сутки составляет около 250 м. При этом населенный пункт уже практически полностью перешел под контроль россиян. Кроме того, освобождена большая часть Вильчи.

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Марочко отметил, что после закрепления на юго-восточных окраинах Волчанска российские войска начали активно воздействовать на опорные пункты противника, вытесняя его и подготавливая плацдарм для дальнейшего наступления. 8 декабря сообщалось, что штурмовики 225-го полка Вооруженных сил Украины провалили контратаку к западу от Лимана. 2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области.

По данным ведомства, боевую задачу выполнили подразделения группировки войск "Север". Также бойцы нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у населенного пункта Вильча в Харьковской области.