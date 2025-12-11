В Полтавской области произошли взрывы на фоне тревоги

В Полтавской области в центре Украины произошли взрывы. Об этом сообщает в Telegram телеканал ТСН. По данным онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в этом регионе, Киеве и еще восьми областях республики действует воздушная тревога. Прошлой ночью взрывы раздавались в Одессе.

Воздушная тревога - сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом.

После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управлениыя и связи.