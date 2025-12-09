Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери на линии боевого соприкосновения — на это указывает тот факт, что за прошедшую неделю только в Полтавской области похоронили 18 украинских военнослужащих. Об этом сообщил представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.

«В украинские города еженедельно прибывают черные пакеты с трупами. Так, например, в Полтавской области за неделю похоронили 18 военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что указанная область — не самый многочисленный регион страны.

Ранее стало известно, что ВСУ создают из разбитых 57-й и 58-й бригад подразделения в Харьковской области.