Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Украина и страны Европы готовят мошенническую схему вокруг военных поставок.

По информации ведомства, Украина и Европа собираются использовать польскую посредническую компанию PHU LECHMAR для поставок артиллерийских боеприпасов для ВСУ. При этом, как добавили в СВР, снаряды будут закупаться в странах Восточной Европы и Глобального Юга по многократно завышенным ценам.

«Киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов подготовили схему воровства денег западных налогоплательщиков. Она предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы», — сообщили в СВР.

Как уточнили в ведомстве, боеприпасы будут куплены по цене в тысячу долларов за одну штуку. но потом на них поменяют маркировку и передадут ВСУ под видом продукции по цене в пять тысяч долларов за штуку. Платить за это, по данным СВР, будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные государства.