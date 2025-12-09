В Чечне боец получил 1 млн рублей за сбитый украинский БПЛА

Благодарственное письмо и 1 млн рублей получил боец за сбитый украинский БПЛА на территории Чечни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров по итогам совещания с силовиками.

"Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха. Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере 1 млн рублей", - написал Кадыров.

В ходе совещания министр внутренних дел региона Аслан Ирасханов доложил, что были выполнены дополнительные задачи по противодействию БПЛА. Он отметил, что в отдельных ситуациях сложности создают погодные условия.