Иностранные наемники начали расторгать контракты с ВСУ после одного решения командования

Иностранные наемники, сражающиеся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали расторгать контракты после переводов в штурмовики. Об этом в Telegram сообщает украинский аналитический проект DeepState.

«Есть активное обсуждение ликвидации иностранных легионов в составе Сухопутных войск, где личный состав планируют направлять в штурмовые войска, что является причиной расторжения контрактов иностранцами», — говорится в сообщении.

Авторы проекта отметили, что информацию об этом подтверждают действующие бойцы украинских войск. При этом они заявили, что детали происходящего нуждаются в уточнении.

Ранее стало известно, что командование ВСУ расформирует Интернациональные легионы в структуре Сухопутных войск и перераспределит служащих в их составе наемников в другие подразделения. Как сообщили украинские СМИ, большую часть наемников и командующих ими офицеров-украинцев планируется перевести в состав управления Штурмовых войск.