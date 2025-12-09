В зоне СВО заметили «зенитный раритет»

Пулемет Горюнова СГ-43 на зенитном станке заметили в зоне проведения СВО. На фотографию скорострельного раритета обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить СГ-43 на станке конструкции Василия Дегтярева, который переведен в положение для зенитной стрельбы. Можно предположить, что оружие используют для борьбы с низколетящими дронами.

Базовый СГ-43 приняли на вооружение в 1943 году, а через два года появилась модернизированная версия пулемета. Оружие выпускали до конца 1960-х годов. Пулемет с ленточным питанием под патрон 7,62х54 миллиметра позволяет эффективно поражать цели на дальности около 1000 метров. Боевая скорострельность СГ-43 составляет 200-250 выстрелов в минуту.

В ноябре бойцы группировки войск «Север» рассказали о создании турели для уничтожения украинских дронов. Изделие несет три пулемета Калашникова.