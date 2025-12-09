Президент России Владимир Путин заявил, что местные жители в зоне СВО встречают российскую армию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Путина, те, кто не покинул города в зоне СВО, встречают российскую армию со словами «мы ждали вас». Об этом Путин рассказал во время заседания Совета по правам человека.

«В населенных пунктах, в которые заходят наши войска, достаточно много гражданских лиц. На вопрос наших военных, почему вы отсюда не ушли своевременно, ответ простой: “Мы ждали вас, ждали русские войска, войска России”», — рассказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия пытается закончить войну, которая началась с госпереворота на Украине.