FT: подлодка «Хабаровск» станет ключевой проблемой для ВМС Великобритании

Российская атомная подводная лодка «Хабаровск» станет одной из ключевых проблем для ВМС Великобритании в ближайшие годы. Об этом сообщило издание Financial Times.

В материале отмечается, что подлодка способна проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченной, что, как указано, представляет серьёзную угрозу и является «главным вызовом будущего» для Королевского флота.

По данным FT, её спуск на воду вызвал повышенный интерес в оборонных кругах.

Издание указывает, что новые водомётные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждения реактора значительно снизили акустическую заметность российских АПЛ, делая их практически неслышимыми.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагал США направить к берегам Франции свои подлодки.