FT: подлодка «Хабаровск» станет ключевой проблемой для ВМС Великобритании
Российская атомная подводная лодка «Хабаровск» станет одной из ключевых проблем для ВМС Великобритании в ближайшие годы. Об этом сообщило издание Financial Times.
В материале отмечается, что подлодка способна проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченной, что, как указано, представляет серьёзную угрозу и является «главным вызовом будущего» для Королевского флота.
По данным FT, её спуск на воду вызвал повышенный интерес в оборонных кругах.
Издание указывает, что новые водомётные двигатели, композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждения реактора значительно снизили акустическую заметность российских АПЛ, делая их практически неслышимыми.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предлагал США направить к берегам Франции свои подлодки.