Российские подлодки назвали вызовом для британских ВМФ

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Хабаровск» способна передвигаться по Мировому океану практически незаметно и бесшумно. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

© Lenta.ru

Обозреватель издания Чарльз Кловер заявил, что спуск АПЛ «Хабаровск» в начале ноября вызвал ажиотаж в оборонных кругах. По словам специалиста, подлодка вооружена торпедами «Посейдон», которые могут вызвать «радиоактивное цунами», но эксперты также отметили передовые технологии шумоизоляции.

«"Хабаровск" способен проникать в мировые океаны, оставаясь практически незамеченным, что представляет серьезную угрозу не только для морских путей, но и для обширной сети подводной инфраструктуры Европы», — заявил Кловер.

По его словам, появление российской АПЛ — главный вызов для Вооруженных морских сил (ВМС) Великобритании, которые разработали планы по созданию нового поколения сенсорных технологий.

Кловер обратил внимание, что «Хабаровск» получил композитное покрытие корпуса, уникальные водометные двигатели и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора. По его словам, благодаря этому российские субмарины стали почти неслышны.

В заключение автор привел слова бывшего норвежского подводника, который оценил возможности Военно-морского флота (ВМФ) России. «Их межконтинентальные баллистические ракеты уже могут достигать США и Европы из него. Поэтому они могут оставаться скрытыми, играя в прятки, в пределах Баренцева моря», — подчеркнул собеседник.

Ранее эксперты американского издания TWZ назвали АПЛ «Хабаровск» с «Посейдонами» головной болью противников России.