Сальдо: ВСУ нанесли массированный удар по Геническу

Украинские подразделения во вторник нанесли массированный удар с применением беспилотников по Геническу в Херсонской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, средства ПВО отработали с максимальной эффективностью — большинство воздушных целей уничтожено. При этом одному дрону все же удалось попасть на территорию рыбоперерабатывающего завода. Жертв и пострадавших нет.

Сальдо подчеркнул, что ситуация под контролем. Оперативные службы работают в усиленном режиме. Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.