Собянин заявил о перехвате еще одного летевшего в сторону Москвы БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о перехвате двумя беспилотными аппаратами, направлявшимися к Москве, средствами противовоздушной обороны Министерства обороны. Позже он добавил, что был ликвидирован еще один дрон.

По словам мэра, на территорию, где упали обломки, выехали специалисты для проведения необходимых работ.

В начале месяца Собянин отмечал высокую эффективность столичной системы ПВО, подчеркивая, что защита Москвы от атак дронов превосходит показатели даже самых технологически развитых государств.

Четвертого декабря мэр уже сообщал об успешном отражении атаки БПЛА. До этого, 28 ноября, столица дважды подвергалась атакам дронов. 24 ноября Собянин информировал сразу о четырех попытках атаковать город с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Власти Москвы и представители Министерства обороны регулярно сообщают о предотвращении атак дронов на город, несмотря на то, что отдельные инциденты приводили к незначительным разрушениям, ранениям и сбоям в графике работы авиаузлов.