СМИ: новая стратегия США обнажает глубину раскола в НАТО

Новая стратегия США по национальной безопасности обнажает всю глубину раскола в НАТО — такое мнение выразили авторы американской газеты Washington Post.

Как сообщает издание, новая стратегия США демонстрирует, что страны Европы должны двигаться в сторону большей независимости от Белого дома. При этом, независимость Европы, по мнению авторов источника, должна включать в себя как экономическую, так и военную среду.

«Документ обнажает всю глубину раскола в 80-летнем альянсе западных стран и служит доказательством того, что европейские страны должны стремиться к большей военной независимости», — сообщает издание.

Напомним, что 5 декабря Белый дом принял новую стратегию национальной безопасности США. В ней Вашингтон потребовал от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону.