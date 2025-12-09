На Украине задержали девять человек, торговавших оружием

Служба безопасности Украины сообщила о задержании девяти человек, торговавших оружием и боеприпасами, вывезенными из зоны боевых действий.

© Газета.Ru

Об этом сообщили в Telegram-канале СБУ.

«Среди изъятого у фигурантов: гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и патроны различного калибра», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что в Киевской области задержаны двое мужчин, которые планировали продать партию боевых гранат. Еще пять фигурантов были задержаны в Краматорском районе.

До этого в Генпрокуратуре Украины сообщили, что одного из руководителей центрального межрегионального управления минюста Украины задержали. Его подозревают в содействии уклонению от мобилизации.

16 сентября на Украине при получении взятки был задержан сотрудник правоохранительных органов Николаевской области, который за $2 тыс. помогал мужчинам призывного возраста уходить из территориальных центров комплектования.