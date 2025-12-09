Воевавший за ВСУ украинский актер погиб в зоне СВО

Украинский актер, сыгравший в сериале "Слуги народа", погиб в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на украинское госагентство по вопросам кино.

© Соцсети

Стало известно, что актер и спортсмен Иван Кононенко погиб в зоне СВО. Подробности его гибели не приводятся.

Напомним, что сериал "Слуги народа" был создан студией "Квартал 95", и в этом сериале роль украинского президента исполнил Владимир Зеленский. Принято считать, что именно на фоне успеха в этом сериале Зеленский выиграл президентские выборы в 2019 году.