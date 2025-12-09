Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

© Газета.Ru

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Рано утром 9 декабря БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. В других регионах России за минувшую ночь сбили 121 вражеский беспилотник.