Белорусские спецслужбы установили оператора залетевшего из Литвы БПЛА

Спецслужбы Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы

Спецслужбы Белоруссии определили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника.

Об этом телеканалу «Первый информационный» сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«Человек, который запускал беспилотник, он также вскрыт по камерам. Идет поиск этого оператора, скажем так, беспилотного летательного средства», — сказал.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

По данным МВД Белоруссии, упавший в Гродно дрон из Литвы был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных.