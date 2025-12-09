В Германии развернута система ПРО, способная сбивать орбитальные спутники

"Германия активирует противоракетный щит", "Германия и Европа больше не беззащитны перед Россией". Заголовки в немецкой прессе, посвященные постановке на боевое дежурство системы противоракетной обороны Arrow-3, с головой выдают боевую задачу нового комплекса и вероятного противника.

Впрочем, цели начатой ФРГ масштабной программы перевооружения давно не секрет: страна готовится к возможному - а некоторые эксперты и политики даже считают, что неизбежному: военному столкновению с Россией.

И это еще далеко не предел ремилитаризации Германии. Даже не разгар. Самое-самое начало. Новый федеральный канцлер Фридрих Мерц заявил, заступив на свой пост, что бундесвер, вооруженные силы страны, должен стать самой сильной конвенциональной армией в Европе. И этот план реализуется достаточно последовательно, быстро и четко.

Скажем, с 1 января в Германии начинается реформа военной службы. Ее основная цель - увеличение численности бундесвера. Новый порядок предусматривает возвращение обязательного призыва - в том случае, если не удастся набрать необходимое число добровольцев. А на будущей неделе Бундестаг рассмотрит (и мало кто сомневается, что одобрит) закупки оружия на рекордную сумму - 52 миллиарда евро.

Заказы охватывают широкий спектр вооружений. В обширном списке покупок танки, боевые машины пехоты, ракеты-перехватчики, разведывательные спутники... А также системы Arrow-3. Новые системы. Развернута пока одна. Всего, по планам, на страже немецкого неба должны стоять три "Стрелы" (так с английского переводится слово Arrow).

Место дислокации первой системы - военный аэродром Хольцдорф. Это Восточная Германия, территория бывшей ГДР. База расположена к югу от Берлина, на стыке трех восточногерманских земель: Бранденбурга, Саксонии-Анхальт и Саксонии. Еще два объекта со "Стрелами" будут находиться в "старых" землях - в Баварии и Шлезвиг-Гольштейне.

Ожидается, что весь комплекс "Стрел" начнет полноценно функционировать к 2030 году. Хольцдорф при этом продолжит играть ключевую роль: помимо ракетных установок и командных пунктов здесь разместятся также "глаза" Arrow-3 - противоракетный радар Green Pine "Зеленая сосна" (дальность обнаружения цели - до 900 километров). Кроме того, поблизости будет построен высокотехнологичный центр европейской противовоздушной обороны.

Для справки: по своему происхождению Arrow-3 - не немецкая, а израильская система. Точнее, израильско-американская. Это детище израильской компании Israel Aircraft Industries и американского концерна Boeing. Но за пределами Израиля ее пока ни у кого, кроме как у немцев, нет. Ни в Европе, ни вообще в мире. Главная причина эксклюзивности - цена.

Не всем по карману противоракетный щит ценой почти в четыре миллиарда евро: именно столько Германия выложила за свою первую "Стрелу" (в 3,6 миллиарда обошлось сама система, плюс обслуживание и техническая поддержка). Это, к слову, крупнейшая оружейная сделка в истории Израиля.

Но "Стрела" стоит "свеч". Arrow-3 - "одна из лучших, если не лучшая система ПВО в мире", заявил министр обороны Федеративной Республики Борис Писториус, презентуя покупку. Комплекс блестяще показал себя в деле - во время недавней ирано-израильской воздушной войны.

Arrow-3 способна перехватывать баллистические ракеты противника на высоте более 100 километров, то есть на космическом участке траектории их полета, до того, как он войдут в земную атмосферу. В принципе, "Стрела" может даже сбивать орбитальные спутники, то есть использоваться и как противоспутниковое оружие. Дальность ее действия - до 2400 километров.

Батарея Arrow-3 перехватывает залп из пяти баллистических ракет. При этом противоракета может быть запущена на перехват, в космос, еще до того, как станет известно, куда именно летит цель. После точного определения цели и ее курса ракета-перехватчик перенаправляется с помощью сопла с управляемым вектором тяги.

Еще одна "фишка" - боеголовка кинетического поражения. Система Arrow-3 работает по так называемому принципу "hit-to-kill": ракета-цель уничтожается не взрывом, а в результате прямого столкновения с ракетой-перехватчиком.

"Это приводит к образованию меньшего количества обломков, что повышает безопасность ее использования над населенными пунктами", - отмечает немецкая пресса.

Конкурентов у Arrow в мире немного. По сути, известен лишь один - американская система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата.

Кстати, этот вариант тоже рассматривался немецкими властями. И, по утверждению близкой к правительству прессы, выбор в пользу израильской "Стрелы" был сделан не только по причине ее выдающихся технических характеристик, но и в силу того, что это "шаг к большей независимости от американских оборонных систем".

Возможно, на фоне глобальной гонки вооружений немецкие усилия в этом направлении не производят такого уж сильного впечатления. Но с точки зрения динамики этого процесса равных Германии, пожалуй, в мире сегодня нет. Во всяком случае, немного.

Достаточно сказать, что последние 15 лет противовоздушной и противоракетной обороны как рода войск в Федеративной Германии вообще не было. Эти войска только начинают создаваться. Точнее, воссоздаваться. Они были расформированы в 2010 году: правительство тогда посчитало, что в условиях конца "холодной войны" масштабные воздушные угрозы маловероятны.

Как видим, за последние 15 лет ситуация в сфере глобальной безопасности изменилась очень сильно, и не в лучшую сторону. И есть, увы, основания считать, что самые опасные перемены еще впереди.