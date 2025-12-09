Слухи о начале мобилизации: секретные пункты указа Путина и отражение агрессии

В Сети в очередной раз появились слухи о начале мобилизации. Как сообщает «Царьград», особенно активно эту тему раскручивают каналы противника, указывая на недавний указ главы государства о призыве граждан из запаса.

Что за указ подписал Путин?

8 декабря президент Владимир Путин подписал традиционный ежегодный указ о призыве граждан на военные сборы в 2026 году. Однако они вовсе не являются мобилизацией. Речь идет о тех, кто находится в запасе: в эту категорию входят отслужившие мужчины и те, кто не служил, но получил отсрочку или освобождение и достиг 30 лет. К ней же относятся выпускники военных вузов и бывших военных кафедр, а также женщины, имеющие военно-учетные специальности — например, медики и связисты.

Сборы проводятся ежегодно и состоялись даже в 2022 году. Никто из резервистов в зону спецоперации не попал — за исключение тех, кто подписал контракт с Минобороны.

Призывать граждан из запаса для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев будут в ВС РФ, Росгвардию, спасательные воинские формирования МЧС, органы госохраны и ФСБ. Куда именно направлять резервистов — решает Минобороны с ведомством, которому нужны специалисты определенных ВУС.

Секретные пункты

Сам документ привлек внимание не только фактом призыва — два пункта идут под грифом «для служебного пользования». Однако они были засекречены всегда. По утечкам и официальным комментариям прошлых лет известно, что в них находятся утверждение конкретного количества граждан, которых планируется призвать с разбивкой по ведомствам, а также утверждение сроков проведения сборов по каждому ведомству.

«В данном случае могу сказать, взять ответственность на себя, что дело касается нескольких десятков тысяч запасников», — заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Также в скрытых пунктах порой указываются полигоны и учебные центры, куда запрещено допускать СМИ и посторонних, чтобы противник не мог получить данные о количестве резервистов. Вся остальная информация открыта и публикуется.

Новые условия

Военкор Евгений Линин отмечает, что запасников призывают для повышения боевого потенциала. Участники сборов вспоминают навыки службы, вновь ощущают чувство локтя и укрепляют морально-волевые качества.

«За участвующими сохраняется рабочее место и средний заработок, а по окончании они возвращаются к мирной жизни с обновленными и вновь приобретенными знаниями. Для мужчин это, на мой взгляд, очень ценное времяпрепровождение, так как обращение с оружием позволяет реализовать себя в роли защитника», — отметил он.

Военкор добавил, что сейчас РФ готовится к отражению возможной агрессии. Европа, представляющая реальную угрозу, тоже готовится к войне. Минимизировать риски и дать достойный отпор можно подготовив необходимые подразделения.

Военный эксперт, аналитик Сергей Простаков подчеркнул, что СВО кардинально изменила и тактику, и стратегию ведения боевых действий. Резервисты должны быть готовы к современным условиям конфликта. Подготовленные кадры крайне необходимы для обеспечения безопасности и обороны России.