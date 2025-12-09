Цеха «Мотор Сич» накрыли планирующими бомбами

«Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто не видна»: это про работу наших БПЛА по военным и инфраструктурным объектам Украины в последние дни. Массовости нет, но есть точность и эффективность. Атаки идут, в основном, по целям в приграничных регионах. Основной акцент — на Харьковской и Сумской областях.

© Соцсети

В Харьковской области продолжаются удары по району близ Печенег. Там находится Печенежское водохранилище, дамбу через которое методично уничтожают уже несколько дней, тем самым прерывая сообщение ВСУ. Канал военного обозревателя Сергея Лебедева дает полную раскладку по пораженным объектам. По его данным, в Печенежском районе бьют по дамбе и дорогам. В Лозовском районе — по промзоне и инфраструктуре. В Чугуевском - по пунктам дислокации ВСУ.

В Сумской области основной акцент сделан на подстанции и энергетику. Особое внимание уделено Сумской ТЭЦ. «В результате город полностью обесточен — свет пропал в большинстве районов, вода тоже с перебоями, критическая инфраструктура перешла на генераторы. Их мэр уже официально подтвердил: "атака на энергетику, восстановление займёт время" — сообщает канал Лебедева.

В Черниговской области продолжают добивать подстанции, плюс есть «прилеты» по складам. В Запорожской области — удары по подстанциям. И снова «вспомнили» про завод «Мотор Сич», где делают двигатели для БПЛА. Как сообщает канал Сергея Лебедева, по нему прилетели российские планирующие авиабомбы. Целью удара стали цеха № 6, № 46 и № 50. «Это центральная часть промышленного комплекса, где, по открытым данным, проводились: ремонт турбин и авиадвигателей; доработка силовых установок для БПЛА; обслуживание вертолётных моторов, включая ТВЗ-117 и их модификации» - уточняет он.