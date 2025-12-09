Глава МВД Польши заявил о желании иметь ядерное оружие

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы, чтобы страна когда-нибудь получила собственное ядерное оружие. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции RadioZet, отвечая на прямой вопрос ведущего.

© Московский Комсомолец

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы, чтобы страна когда-нибудь получила собственное ядерное оружие. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции RadioZet, отвечая на прямой вопрос ведущего.

При этом Кервиньский сразу же оговорился, что Польша в настоящее время не ведет и не планирует работ в этом направлении. Это заявление, однако, перекликается с более ранними высказываниями министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который также выражал надежду на создание страной ядерного арсенала.

Контекстом для подобных заявлений служит активное участие Польши в программе НАТО Nuclear Sharing («совместное использование ядерного оружия»). В прошлом году Варшава официально выразила готовность разместить на своей территории американские тактические ядерные боеприпасы, что уже вызвало резкую реакцию Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Польши по размещению ядерного оружия, заявил, что в случае их реализации Москвой будут предприняты все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности. Таким образом, риторика польских министров добавляет напряженности в и без того сложные отношения между Россией и альянсом НАТО.