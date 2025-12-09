В подполье спрогнозировали судьбу наемников из Франции под Херсоном

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что французские наемники могут быть ликвидированы под Херсоном. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее источник ТАСС в пророссийском подполье заявил, что наемники из Франции хотят попасть в Херсон, чтобы помочь ВСУ с разведкой. По словам собеседника агентства, речь идет о группе наемников из двадцати человек.

По мнению Лебедева, «накрыть» иностранных наемников при въезде на Украину не выйдет. Он указал, что они вряд ли будут въезжать в страну все вместе.

«Их можно будет «накрыть» на месте сбора. То есть именно под Херсоном», - заключил Лебедев.

В Службе внешней разведки (СВР) России заявляли, что Франция «продолжает искать варианты прямого участия» в украинском конфликте. В разведке сослались на декрет правительства Франции от 31 октября 2025 года. В СВР подчеркнули, что этот документ разрешает задействовать частные военные компании (ЧВК) для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения».

В СВР отмечали, что присутствие на Украине французских ЧВК, «скромно названных» в декрете «референс-операторами» Министерства вооруженных сил Франции, будет рассматриваться Москвой как непосредственное участие в боевых действиях против России.