Перекрыт канал поставки оружия из зоны СВО

В России перекрыли каналы незаконных поставок оружия, в том числе из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

По его словам, правоохранительные органы в текущем году пресекли 29 каналов, по которым в незаконный оборот попадало различное оружие. Изъято более 200 переносных ракетных комплексов (ПРК), 147 тысяч боеприпасов и полторы тысячи взрывных устройств.

Силовики ликвидировали 113 подпольных мастерских по переделке оружия, обезврежены 87 преступных групп, занимавшихся его контрабандой.

С начала 2025 года в России предотвратили 273 теракта.