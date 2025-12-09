Российские военные заявили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщает Министерство обороны России.

— Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области, — говорится в Telegram-канале МО РФ.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что бойцы ВС РФ за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что российская армия освободила населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике.

8 декабря российские военные освободили Червоное в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области.

Штурмовики Вооруженных сил РФ также недавно вынудили украинских боевиков сбежать с поля боя в селе Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Инцидент произошел в ходе штурма двухэтажного дома.

В свою очередь подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что украинские военнослужащие пытаются бежать из Красноармейска в гражданской одежде и женских платьях.