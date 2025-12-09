Российские военные ликвидировали в зоне проведения спецоперации служивших в разведке наемников из США и Дании. Об этом со ссылкой на данные проекта TrackANaziMerc сообщают «Аргументы и факты».

По информации осведомленных источников, были убиты американские наемники Брайан Лайонел Закерл и Тай Уингейт Джонс, а также датчанин Тристан Карл Педерсен. Все они служили в военной разведке Украины.

«Сафари, которое провалилось: уничтожение иностранцев из ГУР продвигается полным ходом. Туристы приехали на Украину поиграть в Рэмбо, но вместо этого превратились в удобрение», - отмечает TrackANaziMerc.

При этом там не привели информацию, на каком участке линии соприкосновения были убиты наемники и как это произошло.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил о том, что Харьков стал местом сбора и подготовки колумбийских наемников. По его словам, сейчас там находятся 1,4 тысячи боевиков, которые обучаются управлению дронами.

При этом, по данным СМИ, в Вооруженных силах Украины воюет большое количество членов латиноамериканских наркокартелей. И полученный опыт они могут применить в борьбе с силами правопорядка в своих странах.