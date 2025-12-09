ВВС Таиланда сбросили бомбы на центр города Самраонг в Камбодже

Таиланд сбросил бомбы на центр города Самраонг в Камбодже при помощи истребителей F-16. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщает газета Khmer Times.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, при этом Таиланд провел авиаудары.

В результате атаки пострадали несколько зданий и инфраструктура, передает газета.

8 декабря на границе Таиланда и Камбоджи возобновились боевые столкновения. По информации СМИ, Камбоджа атаковала тайскую военную базу Анупонг, в результате чего погиб один и были ранены двое военнослужащих Таиланда. В ответ Бангкок поднял истребители F-16 для нанесения ударов. Что известно о происходящем — в материале «Вечерней Москвы».

При этом 26 октября премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет подписали мирную сделку — совместную декларацию, которая станет основной для дальнейшего урегулирования военного конфликта.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп анонсировал подписание «великого мирного соглашения» между Таиландом и Камбоджей. Он тогда сообщал, что в Малайзии представители Бангкока и Пномпеня объявят о конце военного конфликта.