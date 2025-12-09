Стало известно, откуда могли быть запущены атаковавшие Чебоксары дроны

Беспилотники, атаковавшие Чебоксары, могли быть запущены из приграничных регионов Украины. Такое мнение высказал News.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Эксперт напомнил, что украинские дроны самолетного типа обладают радиусом действия до 1500 км.

«Поэтому, не исключаю, что их запустили из приграничных регионов Украины — из Харьковской или Сумской областей. Предположу, что их могли запустить на Чебоксары и украинские агенты на территории России», — пояснил Липовой.

Украинские беспилотники атаковали Чебоксары сегодня утром. По словам местных жителей, первые взрывы они услышали в районе семи часов утра. В результате атаки пострадали девять человек, в том числе ребенок. Они находятся под наблюдением врачей.