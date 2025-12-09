Израиль нанес серию ударов по югу Ливана

Боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по горным районам на юге Ливана. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщило агентство NNA.

Уточняется, что израильские ВВС продолжают наносить удары по ущелью между населенными пунктами Изза, Румейн, Арки, а также по окраинам поселения Джбаа и высотам Сафи, совершая по несколько атак одновременно. Также сообщалось о двух ударах по долине Зафта.

В результате атак несколько жилых домов на окраинах Джбаа получили повреждения, передает агентство.

В прошлом месяце Израиль также нанес серию атак, направленных против инфраструктуры ливанского движения «Хезболла», расположенной на юге страны.

В конце октября СМИ сообщили, что количество погибших в секторе Газа в результате израильских ударов достигло 63 человек, включая 24 детей. В ночь с 28 на 29 октября авиаударам со стороны Иерусалима подверглись города Газа, Хан-Юнис и Бейт-Лахия, а также лагеря Эн-Нусейрат и Эль-Бурейдж в центральной части анклава. Кроме того, военные катера и танки ЦАХАЛ обстреляли город Рафах.