Российские дроны «Герань» снова смогли удивить как противника, так и российских экспертов. Как сообщает «Царьград», в Сети тем временем обсуждают тайну Фастова, а Британия подала сигнал с фронта.

БПЛА заняли новую нишу

Очевидцы в Черниговской области засняли полет особой «Герани», которая заинтересовала военных аналитиков. На ролике наглядно заметна разница между реактивными дронами и обычными винтовыми — первые в разы быстрее. Эксперты «Военной хроники» отмечают, что подобные БПЛА пока применяются ограничено, «если не сказать дозированно».

«Это может говорить о бережном расходе или о том, что такие дроны пока играют вспомогательную роль», — отмечает канал.

Аналитики также выяснили, что зафиксированные «Герани» обладают модулем автонаведения и селекции целей, а также системой распознавания объектов на земле. Технологичность этих моделей серьезно отличается от предыдущих — теперь дроны занимают «полноценную нишу между крылатыми и авиационными ракетами».

«Инфракрасные камеры особенно эффективны в темное время суток или при плохих погодных условиях. Дрон получает видеопоток с камеры, бортовая нейросеть анализирует каждый поступающий кадр. Когда она идентифицирует цель, соответствующую заданному шаблону, она точно определяет ее центр и передает данные оператору для коррекции траектории и подтверждения атаки», — заявил канал.

Кроме того, у «Гераней-2» есть поворотная или статическая камера заднего вида — таким образом дроны могут «оглядываться», а операторы понимать, пытаются ли БПЛА перехватить.

Тайна Фастова

Тем временем в российских соцсетях обсуждают тайную города Фастов в Киевской области. По населенному пункту уже третью ночь наносятся удары дронами — что именно является целью атак неизвестно, на малозначительный объект не будут уделять столько времени.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев при этом отмечает, что уже после третьей ночной атаки подряд стало очевидным, что речь идет о полном выводе ключевого узла железной дороге из строя. Несколько составов, которые пытались срочно вывести перед новым налетом, так и остались на станционных путях.

«Пассажирские составы вчера шли, грузовые вывозили малыми дозами: по пять-семь вагонов. Движение завязло: стрелочные переводы, тяговые подстанции и основные магистральные пути получили критические повреждения», — заявил Лебедев.

По словам координатора подполья, удар в Фастове стал одним из самых результативных ударов недели — нарушено снабжение группировки украинской армии на правом берегу Днепра, подорвана маневренность резервов, повышена нагрузка на уязвимые альтернативные ветки.

«Фастов как ключевой распределитель потоков в Киевской области фактически выбит из игры – и это моментально сказывается на всей системе», — заявил Лебедев.

Сейчас ВСУ приходится перенаправлять подвоз через огромные обходные маршруты — плечо украинской логистики выросло «на сотни километров».

«Фортеця держится»

К «антикризу» Киева подключился Лондон — телеканал Sky News опубликовал сюжет о «секретных поземных городах Азова на востоке Украины». Аналитики считают, что главный посыл публикации — сформировать у зрителей ощущение, что Украина не сдается и все еще «на коне».

Эксперты считают, что кадры были сделаны в Славянске или Краматорске, где пока можно относительно безопасно «походить с экскурсией». «Военная хроника» замечает, что принципы размещения такого объекта используются не только украинской стороной, но и с российской.

«Однако в этом случае показательно, что Sky News отрабатывает темники в стиле Тымчука, заявляя, что "фортеця держится". Это значит, что реальная ситуация либо уже критическая, либо близка к таковой», — заявили аналитики.

Ранее этот телеканал публиковал интервью с главкомом ВСУ Александром Сырским. Тогда он дал понять, что в Киеве рассматривают вероятность продолжения боевых действий без помощи США, рассчитывая лишь на Европу. При этом западные СМИ предполагают, что Вашингтон может отказаться от любой военной поддержки Украины, в том числе и от поставок оружия за счет других стран, если Киев не согласится на мирный план президента Штатов Дональда Трампа.