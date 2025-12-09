ВСУ в Северске отходят за реку Бахмутка

В Северске наблюдается отход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) за реку Бахмутка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Поступают данные об отводе украинских войск в Северске за реку Бахмутка. Эта река в скором времени сформирует текущую актуальную линию боевого соприкосновения», - отметил он.

По словам военкора, подтверждение этой информации означает крах обороны ВСУ в городе, так как украинским военным неоткуда получить дополнительные силы для деблокады, а «логистики в город у них больше нет».

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о том, что штурмовые подразделения 3-й армии ведут уличные бои и расширяют зону контроля в северо-восточной и в южных районах Северска. Позднее появилась информация о том, что операторы беспилотников уничтожили пункт управления дронами ВСУ на северском направлении. Это ослабило передовые позиции украинских войск.