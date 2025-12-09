В Минобороны РФ сообщили о ликвидации сил ВСУ у Гуляйполя и об успешных операциях российских войск под Северском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 9 декабря.

Взятие южной части Димитрова

Глава Генштаба ВС РФ, генерал Валерий Герасимов сообщил, что российские войска взяли под контроль южную часть Димитрова в ДНР, передает ТАСС. Герасимов подчеркнул, что под контролем ВС РФ находится 30 процентов от общего количества зданий в городе.

Удар «Гиацинта»

Российские гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожили опорные пункты ВСУ в запорожском городе Гуляйполе, сообщили в Минобороны РФ. В одном из районов Гуляйполя операторы разведывательных дронов обнаружили украинские подразделения, которые оборудовали боевые позиции внутри городской застройки.

Разведка зафиксировала движение групп и подготовку укрытий, это позволило точно определить места дислокации ВСУ. Координаты целей были переданы расчетам буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б».

В результате ударов несколько опорных пунктов были полностью уничтожены. ВС РФ сорвали попытку ВСУ сформировать укрепленный район. Всё это помогло продвижению российских штурмовиков.

Срыв ротации ВСУ в Сумской области

Операторы российских дронов организовали засаду на украинские малогабаритные средства доставки грузов в Сумской области, сообщили в Минобороны. Оператор FPV-дронов на оптоволокне уничтожил роботизированную платформу и квадроцикл ВСУ.

Также ночью разведка обнаружила пикап ВСУ, на котором украинские солдаты передвигались для проведения ротации. Операторы FPV-дронов поразили цель.

Операции под Северском

Операторы дронов ВС РФ уничтожили укрытие ВСУ под Северском, сообщили в Минобороны России. В укрытии находилась пехота ВСУ.

Кроме того, операторы беспилотников уничтожили пункт управления дронами ВСУ на северском направлении. Это ослабило передовые позиции ВСУ.

Удар Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ночной удар по пункту управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на свой аэродром.

Удар по заводу ВСУ

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что одно из ключевых предприятий украинского военно-промышленного комплекса - «Мотор Сич» - попало под удар в Запорожье. Об этом рассказали «Аргументы и факты». По данным Лебедева, речь идет об ударе планирующими авиабомбами.

По информации Лебедева, поражены были несколько цехов предприятия, где обслуживались моторы боевых вертолетов, дорабатывались силовые установки дронов и ремонтировались авиадвигатели.

ВСУ «в клещах»

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска «берут в клещи» группировку ВСУ в Константиновке. Марочко заявил, что этому способствует контроль над селом Червоное.