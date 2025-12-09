В Воронежской области отчитались о сбитых за ночь беспилотниках ВСУ

В Воронежской области за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчитался в Александр Гусев.
По предварительным данным, в результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал.
В результате падения обломков БПЛА в Воронеже был поврежден легковой автомобиль, пояснил Гусев.
До этого в Минобороны рассказали, что средства ПВО за ночь сбили над регионами России 121 украинский дрон.
Больше всего устройств — 49 — удалось ликвидировать в Белгородской области. Сведений о пострадавших не поступало.
Еще раньше стало известно об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России.