Глава Генштаба рассказал о наступлении России в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России России продвигаются почти на всех направлениях специальной военной операции (СВО). О наступлении России во время посещения командного пункта группировки войск «Центр» рассказал глава Генштаба Валерий Герасимов, его слова приводятся в Telegram-канале Министерства обороны.

По словам Герасимова, следующей после Красноармейска задачей группировки «Центр» станет ликвидация отрядов Вооруженных сил Украины в районе Димитрова.