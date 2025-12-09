Герасимов назвал главную задачу ВС России после взятия Красноармейска

После взятия Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация сил ВСУ, окруженных у Димитрова. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов, пишет ТАСС.

Герасимов отметил, что во время боев за Красноармейск российские бойцы проявили инициативу и действовали грамотно, выбирая неожиданные для украинской армии способы действия. Военнослужащим, наиболее отличившимся при взятии этого населенного пункта, глава Генштаба вручил государственные награды.

1 декабря Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Красноармейска в ДНР. Глава государства выразил уверенность, что взятие Красноармейска обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были изначально поставлены в начале специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, 2 декабря российские военные завершили зачистку Красноармейска от украинских военных. В ведомстве уточнили, что во взятии населенного пункта участвовали подразделения российской группировки войск «Центр».