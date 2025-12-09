Раскрыто число сбитых за ночь над Россией украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами России 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Такое число раскрыли в Минобороны.

Больше всего дронов — 49 — удалось ликвидировать над Белгородской областью. Еще 22 устройства противника уничтожили над Крымом.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Десять беспилотников сбили над Рязанской областью, уточнили в Минобороны. Девять БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, еще восемь — над акваторией Каспийского моря.

По пять дронов удалось сбить над Ростовской областью и в Калмыкии. Четыре беспилотника ликвидировали над Нижегородской областью.

Три БПЛА сбили в Липецкой области, по два устройства — над Курской областью и Краснодарским краем. Еще по одному дрону уничтожили в Брянской и Тульской областях, отметили в Минобороны.