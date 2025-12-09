Шесть боевых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожила армия России в Сумской области при попытке скрытно зайти на позиции. Об этом сообщает ТАСС.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил командный пункт под Сумами 6 декабря. В интервью Sky News главком признал преимущество армии России перед украинскими войсками. Он отметил, что у Вооруженных сил (ВС) России в два раза больше артиллерийских снарядов, чем у Украины.

Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО

До этого было опубликовано видео мощнейшего удара РСЗО «Ураган» 1-й танковой армии по пункту дислокации Вооруженных сил Украины. Удар произошел на Купянском направлении в ночное время.