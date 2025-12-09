Губернатор российского региона рассказал о ночных атаках ВСУ

В ночь на 9 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз пытались атаковать Ростовскую область. Под ударом оказались шесть районов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силами ПВО отражена атака БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах», — поделился чиновник. Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

По словам Слюсаря, сейчас вся информация о последствиях на земле уточняется.

Вечером 8 декабря Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами России за шесть часов.