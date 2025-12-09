В подполье появилась информация о готовности иностранных боевиков поддержать Вооруженные силы Украины в Херсоне, где их группа может насчитывать около двадцати человек.

Около двадцати наемников из Франции намеревались приехать в Херсон для содействия украинским войскам в разведывательных действиях, передает ТАСС.

По сообщению представителей пророссийского подполья, французы планировали помощь ВСУ, однако точный состав и детали их пребывания неизвестны. Собеседник агентства пояснил, что данная группа французских боевиков относительно небольшая.

Также источник рассказал о происшествии с одним из канадских наемников, который приобрел жилье за доллары в Николаеве. Как сообщили жители, координаты его нового дома стали известны, и в этот район произошло случайное попадание.

В результате канадец получил ранения и на прошлой неделе отправился домой, однако происшествие не получило огласки в СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее шести датских наемников в рядах ВСУ были ликвидированы или пропали без вести с начала конфликта.

Диверсионно-разведывательный отряд из колумбийцев и украинских военных был уничтожен в Харьковской области.

Российские силы между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области обнаружили и уничтожили диверсионную группу ВСУ, состоящую из иностранцев.