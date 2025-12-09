Озвучено послание России накануне перелома в сирийском конфликте

Сирийский политический деятель Ахмед аль-Шараа в документальном фильме телеканала Al Jazeera рассказал о полученном от России предупреждении накануне возможного падения режима Башара Асада.

Согласно его словам, после захвата западной части Алеппо повстанцами, возглавляемыми группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (признана террористической и запрещена в России), было получено послание со следующим содержанием: «Остановитесь и забирайте то, что вы уже захватили, иначе ситуация обострится».

Аль-Шараа отметил, что именно после этого сообщения он осознал неизбежность краха правительства Асада.

