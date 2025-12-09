Раскрыта ситуация в Константиновке
Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что взятие под контроль Червоного позволит бойцам Вооруженных сил России (ВС РФ) взять в клещи дислоцированную в Константиновке группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.
Марочко сообщил, что взятие под контроль Червоного позволило российским солдатам начать «полноценные бои» на константиновском участке.
Освобождение Россией одного населенного пункта повлияет на ход всей СВО
«Сейчас наши военнослужащие в основном давят [на ВСУ] с юга. Как раз для того, чтобы взять в клещи ту группировку, которая находится в Константиновке, и нарушить полностью логистику украинских боевиков, нам нужно продвигаться западнее от Часова Яра, что и делают наши военнослужащие», — добавил он.
8 декабря Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль Червоное в Запорожской области. Бои в этом населенном пункте ведут подразделения группировки «Восток».