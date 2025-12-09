Эксперт заявил о скором выходе из строя украинской энергосистемы

Точечные удары Вооруженных сил России могут в ближайшее время полностью вывести из строя украинскую энергетическую систему. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

По его словам, возможно, что через несколько месяцев энергосистема Украины вообще прекратит свое существование. Эксперт подчеркнул, что вывод ее из строя приведет к прекращению работы логистики и военно-промышленного комплекса.

Киселев отметил, что для больших успехов в зоне специальной военной операции (СВО) необходимо, чтобы украинская железная дорога прекратила функционировать, и для этого российская армия наносит удары по железнодорожным депо.

Состояние энергосистемы Украины оценили

8 декабря глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что отключения света на Украине будут продолжаться всю зиму и могут закончиться лишь в апреле.

6 декабря украинское министерство энергетики сообщило, что российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии.