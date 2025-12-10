Командирам ВСУ вынесли приговор за приказ атаковать дронами пляж российского города

2-й Западный окружной военный суд заочно вынес приговор двум командирам батальонов 14-го отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Коляде и Никите Зеленко (внесены в российский перечень террористов и экстремистов) за повлекший тяжкие последствия террористический акт. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, 8 июля Коляда и Зеленко с сообщниками запустили два дрона самолетного типа со взрывными устройствами, начиненными гескогеном и поражающими элементами. Беспилотники целенаправленно атаковали пляж Городской в Курске. Четыре человека, включая пятилетнего ребенка, получили несовместимые с жизнью травмы, еще шесть человек получили ранения. Приговор — пожизненное заключение.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) по делу о расправах над российскими военными вынесли заочный приговор 52-летнему командиру батальона войсковой части А-4884 Вооруженный сил Украины (ВСУ).