Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

Разведывательный самолет британских Военно-воздушных сил Boeing RC-135, вылетевший ранее с базы в Великобритании, совершил пролет над Черным морем. На это указали данные интернет-портала Flightradar24.

По данным о маршруте движения, самолет вылетел с базы в британском городке Уоддингтон. Он пролетел над Нидерландами, ФРГ, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, а затем — над Черным морем мимо Крыма. На пути в сторону к Сочи самолет развернулся и отправился обратно.

Ранее британский самолет-разведчик облетел вокруг Калининграда. Об этом написало издание UK Defence Journal (UKDJ).