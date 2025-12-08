Губернатор российского региона рассказал о многочисленных последствиях атаки ВСУ
Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что, по предварительной информации, из людей никто не пострадал.
Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали город Шебекино. Там получили повреждения три грузовых и один легковой автомобили, а также остекление предприятия, частный дом и линия электропередач.
В селе Белянка беспилотник ударил по сельхозпредприятию, повреждения получил грузовой автомобиль, в селе Максимовка повреждена легковушка.
В селе Кукуевка обломками сбитого вражеского БПЛА повреждена сельхозтехника, а на хуторе Леоновка дрон ударил по частному дому, в результате чего оказались выбиты окна, повреждены кровля, стена и забор.
В селе Рождественка повреждения получил социальный объект, а в селе Гора-Подол в результате атаки украинских беспилотников повреждено остекление гаража, забор, четыре частных домовладения.
«В Белгородском округе в поселке Малиновка дрон ударил по социальному объекту — повреждены крыша, фасад и остекление», — рассказал губернатор области.
Больше всего автомобилей получили повреждения в поселке Томаровка — восемь легковых и один КамАЗ, еще одна машина уничтожена полностью.
В районе хутора Хуторище дрон ударил по движущемуся авто, оно посечено осколками.
Ранее в Волгограде для жителей двух многоквартирных домов, рядом с которыми упали обломки украинского беспилотника, организовали пункт временного размещения.