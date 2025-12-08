Великобритания выдала страх российского подводного флота

По данным Financial Times, Великобритания укрепляет оборону против российского подводного флота.

Лондон выражает опасения, что его историческое доминирование в Северной Атлантике ослабевает, поскольку активность российских субмарин в этом районе увеличилась на 30% за последние два года.

Особенное беспокойство вызывают новейшие российские атомные подводные лодки, в частности, проект «Хабаровск», обладающие передовыми технологиями снижения шумности и способные скрытно проникать вблизи европейской подводной инфраструктуры.

В ответ на эту угрозу, британский Королевский флот инициирует программу под названием Atlantic Bastion, которая будет включать в себя использование фрегатов типа Type 26, самолетов P-8 Poseidon, а также развертывание сети автономных подводных аппаратов, оборудованных акустическими датчиками.