Обозреватель американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд заявил в своем материале, что российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 является «замечательной катастрофой».

По его словам, истребитель МиГ-35 задумывался как ответ западным F-16, F-15EX и ряду самолетов с применением технологии «стелс», однако проект «не сумел полностью реализовать заложенный потенциал». Среди основных проблем Иствуд назвал влияние санкций, недостаточную топливную эффективность, ограничения в работе датчиков и отсутствие четко определенного боевого предназначения самолета.

Обозреватель уточнил, что в настоящее время эксплуатируется менее десяти таких истребителей, их серийное производство сокращено, а надежды на экспорт являются «минимальными», поскольку Египет и Индия выбрали другие варианты.

При этом Иствуд отметил, что МиГ-35 является «хорошей машиной» и рассматривается как переходное звено между поколениями истребителей. Вместе с тем, по его словам, зарубежные заказчики проявляют больший интерес к более современным образцам, в частности к российскому истребителю пятого поколения Су-57.

МиГ-35 представляет собой новейшую модификацию истребителей семейства МиГ-29 и был впервые представлен публике в 2017 году. Самолет позиционировался как легкий истребитель поколения 4++, оснащенный обновлённой авионикой, усовершенствованными двигателями и способный применять вооружение нового поколения.