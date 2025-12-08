В ВСУ заявили об отступлении под окруженным Димитровом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате российского продвижения отступили у Лисовки и Сухого Яра под окруженным Димитровом (украинское название — Мирноград).

Об этом со ссылкой на источники в украинском командовании сообщает издание «Общественное».

«Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лисовки и Сухого Яра. Подразделения переместились на более выгодные позиции», — приводятся в публикации слова источника.

В украинском командовании подчеркнули, что целью отступления стала попытка «выровнять фронт».

Ранее боец ВСУ с позывным Демон описал положение украинских в Димитрове одним словом. По его словам, в Димитрове «пекло».