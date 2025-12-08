Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может привлечь сбежавших на Запад граждан страны в ряды украинской армии. Об этом пишет NEWS.ru.

Так собеседник издания прокомментировал желание военачальника усилить мобилизацию на Украине.

Киев, по мнению аналитика, также способен рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для военнообязанных.

Эксперт отметил, что страны Европы при проверке документов стараются в обязательном порядке вернуть мужское население Украины на исконную территорию.

Генерал не исключил, что Киев может понизить призывной возраст. У ВСУ также существует большой резерв женских подразделений, которые уже формируются, однако не так активно, как хотелось бы Киеву, добавил он.

Ранее генерал Попов предположил, что для того, чтобы продолжать боевые действия, Украина может мобилизовать порядка полумиллиона человек.